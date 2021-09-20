برشلونة يخطف تعادلا قاتلا من غرناطة فى الدوري الإسباني

خطف فريق برشلونة الإسبانى تعادلا قاتلا أمام ضيفه غرناطة، بهدف لكل منهما، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا" بالموسم الجارى 2021-2022.

أحرز دومينجوس دوارتي هدف التقدم لصالح غرناطة في الدقيقة 2 من بداية المباراة، وهو أسرع هدف للفريق الأندلسى في شباك برشلونة حيث جاء بعد 85 ثانية، منذ هدف رامون عزيز في 21 سبتمبر 2019 بعد مرور 93 ثانية.

ثم نجح رونالد أرواخو في تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ويعد هدف دوارتي هو أسرع هدف يتلقاه برشلونة على أرضه في الدوري الإسباني منذ هدف فرناندو توريس مع أتليتيكو ​​مدريد في فبراير 2005 (37 ثانية).

كما أصبح دوارتي ثاني لاعب من غرناطة يسجل في ملعبى سانتياجو برنابيو وكامب نو في الليجا في القرن الحادي والعشرين، بعد داروين ماتشيس.

وخاض برشلونة لقاء غرناطة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن / خط الدفاع: بالدي - إريك جارسيا - أراوخو – ديست / خط الوسط: سيرجي روبيرتو - بوسكيتس - فرينكي دي يونج / خط الهجوم: كوتينيو - يوسف ديمير – ديباي.

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتى غرناطة في المركز السابع عشر بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط.

وكان برشلونة تلقى هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 0 – 3 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022.