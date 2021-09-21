/651141/برشلونة-يواصل-السقوط-بالدوري-الإسباني-ويتعادل-أمام-غرناطة
تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.
تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.
بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.
قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.
ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.
ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.
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