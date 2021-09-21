/651142/أحمد-ياسر-ريان-تمثل-الأهلي-شرف-كبير-ونادر-شوقي-أبلغني-بالعرض-التركي-خلال-أولمبياد-طوكيو

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي سبور التركي، أنه سعيد بالتواجد في القائمة الأولى لمنتخب مصر ويتمنى مساعدة الفراعنة خلال مشوار كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أنه سعيد بهذه التجربة وطلب من النادي الأهلي الخروج للإعارة من أجل البحث عن حلم الإحتراف، وأسعى لتشريف مصر وفريقي خلال الفترة القادمة.

وتابع" موسيماني كان قد طلب الإجتماع معي في النادي الأهلي ولكني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وبعدما عدت من الإصابة كان الفريق بدأ في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وخرجت للإعارة لفريق سيراميكا".

وأردف" تواجدي مع المنتخب الأوليمبي أيضا منع تواجدي مع النادي في بداية الموسم وكان الفريق قرر عمل القائمة الخاصة به، وكنت أريد الحصول على فرصة فقط".

وواصل" نادر شوقي تواصل معي من أجل عرض ألتاي التركي خلال تواجدي في أولمبياد طوكيو، ووافقت على الفور على العرض".

واختتم" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان متمسكا بي وأكد لي أنني سأخرج للإعارة فقط لأنه وطلب مني الإعارة والرجوع للنادي من جديد"

شوبير يفجر مفاجأة قوية عن رحيل لاعب وسط الأهلي .. ويوضح مصير أحمد ياسر ريان «فيديو»

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول اللاعبين الراحلين عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوبير:

أكد أحمد شوبير، أن إداراة الأهلي استقرت على إعارة محمد محمود لاعب خط وسط المارد الأحمر، وأوضح أن الجهاز الفني بالفريق يرغب في تجهيز اللاعب من خلال إعارته إلى فريق الجونة حتى يستيطع أن يستعيد مستواه.

أحمد ياسر ريان

وكشف شوبير عن مصير أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، حيث أكد شوبير أن اللاعب يرغب في الرحيل إلى إحدى الأندية التركية.

ونجح لاعبو الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني سهولة فى الفوز على فريق سيراميكا كليوباترابرباعية ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز ويحرم الزمالك من الفرحة بالصدارة بعد فوزه الأخير على غزل المحلة بثلاثية .

وينتظر أن يخوض الأهلى مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول. وفى وسط الملعب الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية وحسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبد المنعم كهربا وفى خط الهجوم: محمد شريف.