/651143/حماة-الوطن-يثمن-كلمة-الرئيس-السيسي-أمام اجتماع-أهداف-التنمية-المستدامة-بالأمم-المتحدة

يثمن حزب حماة الوطن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والذي قالها عبر الفيديو كونفرانس، حيث أكد خلالها أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى.

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كما يؤكد الحزب أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة، ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات، وهو الجهد الذي أسفر عن تبني «رؤية مصر ٢٠٣٠"، كما أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يأتِ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.

حماة الوطن يثمن كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

ويضيف حزب حماة الوطن أنه لا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة، رغم كل التحديات، تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه منذ عام ٢٠١٦ .