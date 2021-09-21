/651144/أحمد-ياسر-ريان-سعد-سمير-أبلغني-بخروجي-من-قائمة-الأهلي-وكان-الأفضل-أن-يتحدث-معي-سيد-عبد-الحفيظ-لهذا-السبب

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".

أحمد ياسر ريان: تمثل الأهلي شرف كبير.. ونادر شوقي أبلغني بالعرض التركي خلال أولمبياد طوكيو

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي سبور التركي، أنه سعيد بالتواجد في القائمة الأولى لمنتخب مصر ويتمنى مساعدة الفراعنة خلال مشوار كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أنه سعيد بهذه التجربة وطلب من النادي الأهلي الخروج للإعارة من أجل البحث عن حلم الإحتراف، وأسعى لتشريف مصر وفريقي خلال الفترة القادمة.

وتابع" موسيماني كان قد طلب الإجتماع معي في النادي الأهلي ولكني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وبعدما عدت من الإصابة كان الفريق بدأ في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وخرجت للإعارة لفريق سيراميكا".

أحمد ريان والعودة للأهلي

وأردف" تواجدي مع المنتخب الأوليمبي أيضا منع تواجدي مع النادي في بداية الموسم وكان الفريق قرر عمل القائمة الخاصة به، وكنت أريد الحصول على فرصة فقط".

وواصل" نادر شوقي تواصل معي من أجل عرض ألتاي التركي خلال تواجدي في أولمبياد طوكيو، ووافقت على الفور على العرض".

واختتم" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان متمسكا بي وأكد لي أنني سأخرج للإعارة فقط لأنه وطلب مني الإعارة والرجوع للنادي من جديد"