/651145/أحمد-ياسر-ريان-موسيماني-أكد-لي-أنني-لن-يكون-لي-دور-مع-الأهلي-ولا-أقبل-وضع-شروط-على-النادي

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي سبور التركي، أن حسام البدري لم يتمكن من ضمي للمنتخب خلال فترة تواجده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" حسام البدري لم يتمكن من التواصل مع مسئولي الأهلي أو ألتاي سبور أو سيراميكا كليوباترا ولا أعلم ما سبب ذلك".

وتابع" كارلوس كيروش مدرب كبير ويستطيع الوصول مع منتخب مصر لكأس العالم، وأتمنى اللعب في هذه البطولة لأنها حلم لكل لاعب".

وواصل" أحترم بيتسو موسيماني لأنه أبلغني أنني لن أشارك بصفة أساسية مع الفريق ومشاركتي ستكون خلال 5 دقائق كل مباراة وطلبت الخروج بعد ذلك".

وتابع" مينفعش أتشرط على النادي الأهلي، وتربيتي داخل النادي هو الحصول على فرصة فقط، وكنت أتمنى أن أكون مساندا للفريق ومساعدتهم في تحقيق الفوز بكل مستمر".

وأردف" هجوم النادي الأهلي كبير للغاية، فتواجد محمد شريف من أفضل مهاجمي القارة، وايضا حسام حسن، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة، والنادي الأهم أكبر من أي لاعب".

واختتم"أعود للتدريبات خلال يومين فقط، وتواصلت مع طبيب منتخب مصر الدكتور محمد أبو العلا، وسأتواجد بشكل طبيعي ورسمي مع منتخب بلدي خلال الفترة القادمة، وتمثيل مصر شرف لأي لاعب".

أحمد ياسر ريان: سعد سمير أبلغني بخروجي من قائمة الأهلي.. وكان الأفضل أن يتحدث معي سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

أحمد ياسر ريان

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".