/651147/أحمد-مجاهد-أخطرنا-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-يوم-16-سبتمبر-بطلب-عقد-جمعية-عمومية-طارئة-لتعديل-بعض-بنود-اللائحة

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم المصري، أن تعديل اللائحة والدعوة لعمومية طارئة من صلب اختصاصات الجمعية العمومية بالتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" كان من المفترض أن يكون متواجد تعديل اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم نشرة ولكن هذا الأمر من إختصاصات وزارة الشباب والرياضة ولم يحدث ذلك".

وواصل" القانون المصري يجبر الاتحاد المصري أن يتواصل مع الفيفا من أجل الدعوة لإقامة إنتخابات، وهناك أندية طالبت بسرعة هذا الأمر بالرغم من أنها غير متواجدة في الجمعية العمومية".

وأكمل" أخطرنا الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 16 سبتمبر بطلب الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل بعض بنود اللائحة".

وأردف" قمنا بدعوة 4 رؤساء أندية لمراجعة ما حدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وشاهدوا كل محاضر الجلسات وتحدثوا عن بعض البنود أنها لم تحدث وقاموا بالإمضاء على الأمر رسميا".

واختتم" رؤساء الأندية هم، طارق السيد، جمال عويس، أحمد جوهر، علي سليم، وكانوا هم المسئولين عن التواجد والمراجعة".

أحمد مجاهد: كالوس كيروش يحلم بالصعود لكأس العالم مع منتخب مصر ويحقق الرقم القياسي

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري، أن كارلوس كيروش مدرب مميز للغاية، وأتمنى النجاح له.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" كارلوس كيروش منذ وجودة داخل مصر يعمل من أجل إسعاد الجماهير والشعب المصري، وهو مدرب مشروع كبير لفترات طويلة لمصر".

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وتابع" كيروش يعلم جيدا حلم الجماهير ووصل لكأس العالم لمدة 4 مرات في قارات مختلفة، ومن الطبيعي تواجدة معنا لأنه لديه تاريخ كبير وهو الأفضل خلال الفترة الحالية".

وواصل"صعود كيروش مع إيران وجنوب إفريقيا والبرتغال لكأس العالم كان له أهمية كبيرة في التعاقد معه، ولدينا جهاز معاون له وسيحقق النجاحات".

واختتم" في بداية المفاوضات مع كيروش قال لنا أنه يعلم حلم الجماهير ويعمل على نجاح هذا الأمر والتواجد في كأس العالم خلال العام القادم، والأهم الوصول للمرحلة النهائية".