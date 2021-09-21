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/651148/مصرع-شقيقين-في-حادث-انقلاب-سيارة-بترعة-في-نجع-حمادي-بقنا-صور
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بنجع حمادي، جثتي لشقيقتين، في حادث غرق سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي - فرشوط.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانقلاب سيارة ملاكي، في ترعة ، بالقرب من عزبة خليفة ببهجورة بنجع حمادى.
انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وانتشلت جثة جهاد كمال حسن، 31 سنة، و شقيقتها سارة 27 سنة، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وجاري البحث عن الباقين.
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