/651148/مصرع-شقيقين-في-حادث-انقلاب-سيارة-بترعة-في-نجع-حمادي-بقنا-صور

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانقلاب سيارة ملاكي، في ترعة ، بالقرب من عزبة خليفة ببهجورة بنجع حمادى.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وانتشلت جثة جهاد كمال حسن، 31 سنة، و شقيقتها سارة 27 سنة، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وجاري البحث عن الباقين.