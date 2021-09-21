إنفوجراف.. بنود تغطية حوادث الانتحار

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جدة - نرمين السيد - ونرصد فى الإنفوجراف التالى بنود "الأعلى للإعلام" حول حوادث الانتحار:
ومن البنود التى تضمنها الكود، تغطية حوادث الانتحار فى إطار تقديس واحترام الحق فى الحياة، وبث رسالة إعلامية على أن الانتحار أمر سلبى ومرفوض، وعدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدات.
كما تضمنت البنود، الحذر عند صياغة العناوين وعدم استخدام اللغة المثيرة، ومنع بث فيديوهات لحوادث الانتحار، وعدم تكرار بث أو نشر الخبر دون داع وعدم تثبيته.
وتضمنت البنود أيضا، عدم إبراز حوادث الانتحار فى صدارة النشر، والحفاظ على خصوصية أسر أصحاب حالات الانتحار.
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