شكرى‬⁩ يلتقى وزيرة الخارجية البريطانية فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلا عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

وتستهدف لقاءات شكرى عرض الإنجازات المحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتتضمن المشاركة فى عدد من الفعاليات عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع فى المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدين الدولى والإقليمى فضلا عن مناقشة آليات تعزيز العمل متعدد الأطراف فى إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.