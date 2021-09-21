قيمتها 14 مليون جنية .. الأمن يضبط واقعة سرقة تيار كهربائي داخل مصنع ثلج بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط واقعة سرقة تيار كهربائى داخل "مصنع ثلج" بمحافظة كفر الشيخ ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز البرلس) . أفادت التحريات قيامه بحفر نفق مبطن بالصاج والأسمنت بطول (20 متر) تقريباً أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع لإستخدامه فى الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائى أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائى. وقد قدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بحوالى (800) حصان بقيمة مالية قدرها (14مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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