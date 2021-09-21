جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المصاريف الدراسية تخرج بقرار وزارى، معقبًا: "ده من يوم ما أنا اتولدت مش حاجة جديدة، المشكلة إن الناس بتفاصل فى المصاريف وعايزين كل الخدمات".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين، أن مصاريف المدارس الحكومية معفى منها أكثر من 50% من الطلاب، فكل فغير القادرين وذوى الهمم والمستفيدين من تكافل وكرامة جميعهم فئات معفاة من المصاريف. وتابع: "دول 200 جنيه فى السنة، وده رقم صغير جدا، وهذه الأموال توجه إلى الصرف على الأنشطة والمكتبات وتأمين الطلبة وغيرها من الخدمات"، مستطردا: "الكلام واضح اللى مش هايدفع الـ200 جنيه مش هياخد الكتب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير التعليم: مصاريف المدارس الحكومية معفى منها 50% من الطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.