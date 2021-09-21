/651149/أحمد-مجاهد-نهائي-كأس-مصر-في-نوفمبر-ونساعد-الزمالك-في-إنهاء-أزمة-قيد-اللاعبين
أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، أن هناك 7 أندية موقوفة من قيد اللاعبين هذا الموسم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الزمالك أول فريق ممنوع من القيد وأيضا فريق الرجاء، ومعهم النصر القاهري وهؤلاء أبرز الأندية، ونعمل على حل مشاكلهم".
وتابع" اتحاد الكرة أوقف قيد نادب الزمالك للاعبين الجدد بسبب الإيقاف، ونساعد في حل الأزمة وإذا أستمرت كما هي لن نتمكن من قيد اللاعبين".
وواصل" الزمالك لم يضم أي لاعب جديد حتى الآن، ولابد أن يسدد رسوم القائمة الأولى لأنها لم تأتى حتى الآن، وباب القيد مفتوح للجميع حتى 7 أكتوبر".
وأكمل" إذا تقدم الزمالك باستئناف وتم قبوله سنسمح لهم بقيد اللاعبين مباشرة".
واختتم" من المتوقع أن يتم لعب نهائي كأس مصر أحي يومط 3 أو ف نوفمبر المقبل ولن يتم إلغائه".
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