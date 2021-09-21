/651150/ميدو-مش-مصدق-أن-منتخب-مصر-قرر-يضم-لاعب-بصق-وأهان-المدرب

تحدث أحمد حسام مسدو، نجم الزمالك السابق عن أزمة تواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا، وآخر أزمات نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" مش مصدق إزاي لاعب يبصق على المدرب، ويتم تواجدة مع منتخب مصر مجددا".

وأكمل" لا أتحدث عن الجوانب الفنية ولابد أن يكون هناك عقاب رادع، لأن ذلك بمثابة المكافأة على ما حدث مع حسام البدري".

وأردف" الإنضباط يأتي بعد تواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر ولا يمكن التحدث أن اللاعب لأنه رحل عن الزمالك فيكون الجميع ضد تواجدة، ولكن الأفضل عقابة بالاستبعاد".

وواصل" نادي الزمالك يحتاج لتواجد مدير كرة بالفريق الأول، وهذا سبب ونجاح النادي الأهلي، فكيف نادي بحجم الزمالك يكون بدون مدير للكرة ويسيطر على الفريق".

واختتم" لن ينصلح نادي الزمالك إلا بتعيين مدير كرة ولابد أن يكون قوي مثل سيد عبد الحفيظ في الأهلي، ويكون نجم يخشاه اللاعبين".