فيديو - كرم جبر : نهدف للحد من كوارث الانتحار بـ كود إعلامى يحترم الحياة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء أمس الإثنين، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر محددات "الكود الإعلامى" للتعامل مع قضايا الانتحار، لافتا إلى أنه يستهدف الحفاظ على احترام آلآم الأسر، وتقديس الحق فى الحياة، والتعامل مع المنتحر على أنه مريض نفسى يحتاج إلى الاحتواء.
وشدد جبر على أهمية عدم الإسراف فى نشر فيديوهات المنتحر، وأن يكون النشر فى حدود الواقعة دون تهويل، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام والمواقع تاجرت بقضية انتحار فتاة المول، لافتا إلى أنه تم طرح الكود الإعلامى للحوار ليعتمد من المجلس الأعلى للإعلام خلال أسبوعين وينشر بالجريدة الرسمية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه من يخالف الضوابط سيتم التعامل معه بالمنع والمصادرة، وتوقيع عقوبات بحقه، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تستهدف حماية المجتمع والنشء والشباب والأسرة المصرية وهذا هو هدفنا الأول والأخير.
وفى سياق آخر، وجه رئيس المجلس الأعلى للإعلام التحية للدعاة القادمين من السودان والمشاركين فى حملة بناء الوعى، ودورهم فى نشر السماحة والوسطية، قائلا لهم "أنتم حراس الأمن
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