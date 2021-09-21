وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن نظام التطوع بالعمل فى المدارس

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وقال الوزير، فى بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن نظام التطوع سيكون فى مدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، مع إمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين، بهدف سد العجز بأعضاء هيئة التدريس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، موضحا إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالى الواحد، مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.
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وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
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