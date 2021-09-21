وائل جمعة: لا يوجد تقارير من حسام البدري تُدين مصطفى محمد.. وكيروش صاحب الكلمة النهائية

/651151/وائل-جمعة-لا-يوجد-تقارير-من-حسام-البدري-تدين-مصطفى-محمد-وكيروش-صاحب-الكلمة-النهائية
أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، ان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش لا يعرف سبب ما حدث من مصطفى محمد خلتا لقاء الجابون بتصفيات كأس العالم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" لا نعرف ما الأسباب التي دفعت مصطفى محمد لفعل هذا الأمر، ونحن غير موافقين على الأمر، ولكن نريد الحكم بالقوانين وليس على حسب الأهواء".
وتابع" ما فعله مصطفى محمد في مباراة الجابون غير مقبول ولن نسمح بحدوث مثل هذه التصرفات داخل معسكر منتخب مصر من جديد".
وواصل" كارلوس كيروش هو صاحب الحق الوحيد في تواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر أم لا، ويتعامل مع اللاعبين من الناحية الأخلاقية أولا ثم الفنية ويحب الإلتزام".
وأردف" حتى الآن لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية لمبارتي ليبيا وجميع الأمور واردة، والجهاز الفني له الحق في إستدعاء أي لاعب".
وأستكمل" لم نجد تقريرا مفصلا عن واقعة مصطفى محمد، وإذا كانت متواجدة كانت ستنهى كل هذه الازمة التي ستحدث عنها الجميع، ونعلم أمام الجميع لا يوجد أي تقرير لهذه الواقعة".
واختتم" القائمة النهائية ستكون يوم 28 سبتمبر ولا يضمن أي لاعب تواجده مع منتخب مصر، بما فيهم مصطفى محمد، وسيكون الفيصل مع اللاعب هو الملعب فقط وليس أي أمور آخرى".
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