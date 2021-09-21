انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق فى السنبلاوين .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم فصل الكهرباء، صباح اليوم الثلاثاء، لمدة 3 ساعات من الساعة الـ 5 صباحا، وحتى الساعة الـ 8 صباحا، عن محولات المدينة القديمة، لإجراء بعض أعمال الصيانة.





وقال مجلس مدينة السنبلاوين، فى بيان له، إن المناطق التى ستتأثر بـ انقطاع الكهرباء هى "الوحدة المحلية بـ "المقاطعة، والحصاينة، وميت غريطة، والبلامون، وبرقين، وكفرالروك، والحجايزة، والقرى التابعة". وطالبت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين المتأثرين بفصل الكهرباء والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع.

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