فيديو - وزيرة الهجرة تكشف موعد إعلان شروط وثيقة تأمين المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذه أول وثيقة للمصريين بالخارج كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنها تتضمن شحن الجثامين حال الوفاة جراء الحوادث، وتعويض أسرة المتوفى بالمبلغ المناسب.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن إصدار هذه الوثيقة جاء بعد تعاون وتنسيق تام مع وزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين علاء الزهيرى.

وتابعت: "بالتأكيد لدينا الكثير من احتياجات المصريين فى الخارج ولكن هذه الوثيقة مرحلة أولى، وهى اختيارية، كما أنها جائت لتلبى احتياجات المصريين فى الخارج".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه الوثيقة بصفة عامة يتم شراؤها بمبلغ بسيط جدًا وهى سنوية وتصدر من خلال تصريح العمل الذى يستخرجه المواطن من وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الصورة النهائية لها وإعلان محدداتها وشروطها فى أواخر الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.