/651153/وفاة-المشير-محمد-حسين-طنطاوي-وزير-الدفاع-الأسبق

توفي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، فى الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من التاريخ الوطني الحافل بالإنجازات التي سيذكرها التاريخ.

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