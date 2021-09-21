فيديو - أحمد كريمة يوضح أهم بنود حقوق الإنسان فى خطبة الوداع

جدة - نرمين السيد - قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن النبى صلى الله عليه وسلم، أوصى بمراعاة حقوق الإنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو معتقده أو جنسه أو لونه.





وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعض البنود الرئيسة فى خطبة الوداع التى ألقاها النبى صلى الله عليه وسلم، هى حقوق للإنسان فى واقع أمرها. وأضاف أحمد كريمة: "النبى صلى الله عليه وسلم، بدأ خطبته بقوله يا أيها الناس ولم يخص فئة منهم دون الأخرى، ثم قال "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام" وهذه الأشياء الثلاثة هى أساس وعصب الحياة". وتابع: "النبى عليه الصلاة والسلام تكلم عن منع الثأر والربا بادئًا باثنين من أقرب المقربين إليه وهما ابن الحارث ابن ربيعة بن عبدالمطلب، وعمه العباس.. ثم انتقل إلى حقوق النساء بقوله "استوصوا بالنساء خيرا".

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