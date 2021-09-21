فيديو.. المهندس حسام صالح: باب المتحدة مفتوح للجميع

جدة - نرمين السيد - قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن عامى 2020 و2021 شهدا جائحة كورونا ما أثر سلبا على السينما والمسرح وكان عدد الأعمال أقل، لافتًا إلى أن هناك شاشات تستطيع احتواء المسلسلات ما له علاقة بالتطور فى الشاشات وطبيعة مشاهدة المواطنين، معقبًا: "المشاهد دلوقتى بقى أسعد بالمسلسل الـ5 حلقات".





وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on E"، مساء الإثنين، أن البنك الدولى فى 2012 وجه العاملين فى الميديا بأن يكونوا على دراية بالتكنولوجيا لأنها تتغير باستمرار، متابعًا: "الكاميرات دلوقتى يتم تحديثها كل عامين لأنها لو لم تحدث فالصورة ستكون أقل جودة".

وأوضح صالح، أن الشاشة مجانًا ولكن الأعمال التى تعرض عليها ليست مجانية، لافتًا إلى أن أحد الفنانين الكبار اتصل به اليوم وأخبره أن لديه عملًا سيتكلف 400 مليون جنيه، فكان رده أن العمل يتطلب تكاتف أكثر من 5 أو 6 منتجين لإخراجه والحصول على عوائد إعلانية على الأقل 400 مليون جنيه.

وتابع: "قبل ما أتكلم كنت خارج من افتتاح المهرجان العربي للمسرح وبه عروض عظيمة لشباب عظيم له مستقبل باهر،"، منوها بأن الفنانين الكبار قامات كبيرة، ومن المؤكد أن كل الأعمال يلزمها تواجد الجميع.

وأشار إلى فتح الباب فى النصف الثانى من 2021 للمنتجين للتقدم بأعمالهم، وتم عمل آلية للتقدم من خلال لجنة لقراءة النصوص من 13 شخصًا متغيرين، ويرسل المنتجون أعمالهم من خلال البريد الإلكترونى أو مظاريف مغلقة إلى رئيس مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة قال: "إذا كانت الناس بتقول إن فى احتكار تعالوا نثبت لنفسنا إن مفيش احتكار أصلا"، لافتًا إلى أن هناك أعمالًا مقدمة من 16 منتجا، وهى أعمال جادة، معلقًا: "الباب مفتوح دائما، ومجلس الإدارة فى أوائل الصيف أجمع على فتح الباب طوال العام لكل المنتجين لتقديم الأعمال على الشاشات سواء فى رمضان أو غير رمضان أو على المنصات".

وأكد أن الشركة منذ 2018 أرست مبدأ تقديم أعمال خارج رمضان أكثر من الأعمال فى رمضان، حتى لا يكون مجموع الأعمال كلها فى رمضان.

واستطرد: "أنا لا أملك أن أقول لأحد مش هاتشتغل خالص، فالسوق مفتوح، وشاشات الشركة فى رمضان استوعبت 13 عملا والأعمال المطروحة للمشاهدة 40 عملا، فأنا بكل الشاشات اللى عندى عدد الأعمال أقل من النصف، ومكنش عندى منتج واحد كان عندى 6 منتجين فى رمضان، ونحن نفتح الباب للجميع وعندنا منتجين بيشتغلوا لأول مرة".

كما أكد أن المنتج شخص لديه ملاءة مالية ومعه كاتب ولديه تصور بالأبطال ومدة إنهاء وميزانية العمل، وهناك منتج منفذ وهو ليس لديه ملاءة مالية ولكن معه العمل، ويتم مساعدته بالإنتاج.

وأشار إلى أن المنصات ألغت كلمة الاحتكار لأنها أصبحت مفتوحة لاستيعاب أى عدد من الأعمال، كما أن آليات السوق مع التقدم التكنولوجى ألغت الاحتكار، منوها إلى تجربة عرض مسلسلات خارج رمضان وحققت نجاحات كبيرة مثل "أبوالعروسة".

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