تأكيد السيسى حرص مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأحداث التى عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ فى الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى تتناولها هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولى لتمويل التنمية سواء فى الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة أنه انطلاقا من هذه الأهمية، فقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذى أسفر عن تبنى «رؤية مصر 2030» كإطار جامع لجهود الدولة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر سارعت بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآخرهـا التقرير الطوعى الثالـث الذى قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسى رفيع المسـتوى فى يوليو 2021 وذلك اقتناعا منها، بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطنى خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التى يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وحرصا منها على تبادل الخبرات والتجارب فى هذا الصدد.

وتابع الرئيس أن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أى جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصرى، فى القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته فى العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب ولقد تبلورت هذه الرؤية فى مبادرة «حياة كريمة» التى شرفت بإطلاقها مؤخرا، والتى تعد من أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما فى ذلك فى الريف المصرى الذى يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة.

وأوضح أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأت دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة ــ ورغم كل التحديات- تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والذى برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادى وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى، بل مكنت الاقتصاد المصرى، من تحمل تبعات جائحة «كورونا» وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتخفيف من آثارها السلبية.

وأضاف الرئيس أن الاجتماع يأتى فى هذه اللحظة المحورية التى يعيشها العالم تأكيدا على الأهمية التى توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية خاصة أهداف التنمية المستدامة التى توافق المجتمع الدولى عليها وارتضاها إطارا شاملا، يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبه على مدار العقد الجارى، وصولا إلى العام 2030.

وأشار إلى أن النجاح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأى وقت مضى، لاسيما فى هذا الظرف الدولى الدقيق الذى يفرض مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشى جائحة كورونا أبعادا غير مسبوقة طالت دولنا جميعا.

وقال الرئيس إنه إلى جانب التحديات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة فى العديد من مناطق العالم فإن تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائى والتهديد الذى تمثله جائحة «كورونا» على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية باتت جميعها تحديات يومية يتعين التعامل معها على نحو شامل ومستدام حفاظا على مكتسبات التنمية التى تحققت على مدار العقود الماضية.

وأعرب الرئيس عن ثقته فى أن المداولات وما ستفضى إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستسهم فى دعم جهود دولنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مبتكرة، للمعوقات التى تواجه التعاون الدولى الإنسانى، خاصة تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من فجوة تمويلية تواجه الدول النامية والأقل نموا لاسيما الإفريقية.

وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى استمرار المشاركة فى هذا الجهد الدولى المهم وصولا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف مصر الثابت فى دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبى طموحات الشعب اليمنى وإنفاذ إرادته الحرة، وينهى التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى اليمنى.

وشدد الرئيس على أن تلك هى مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق فى بلوغ تلك الأهداف.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الفريق ركن محمد على المقدشى وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وبمشاركة السفير اليمنى بالقاهرة محمد على مارم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن وزير الدفاع اليمنى نقل تحيات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى الرئيس، مثمنا علاقات التعاون بين مصر واليمن فى مختلف المجالات خاصة على الصعيدين العسكرى والأمنى، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر، كأكبر دولة عربية، فى دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع فى اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية به.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرا للأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمى، وكذلك خطط الدولة للشمول المالى وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة فى إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر فى إطار خطتها للتحول الرقمى، وذلك فى إطار الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلى لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تستهدف المشاركة فى خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى جهود الحكومة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمى، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر».

وذكر المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمى، والتى شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى للمساهمة فى رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة «منصة مصر الرقمية»، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحى، إلى جانب مشروع الرقم القومى للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.

وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات فى تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، تم عرض جهود التوسع فى بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى، فضلا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبرانى، فى ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة فى العمل الحكومى اليومى، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».

وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد الأول من نوعه فى مصر، كما أنه يعتبر علامة بارزة فى النهضة التنموية والعمرانية التى تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية، ولدينا استثمارات هائلة فى هذا المشروع.

وقال: نحن نجرى الآن مفاوضات لتنفيذ خطة تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية، بما يضمن حسن إدارتها وتشغيلها، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى يتم تنفيذه على أحدث النظم العالمية، ويتماشى مع خطة تسويقه عالميا، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده امس لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والتعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، وممثلى الشركة الصينية.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطة إدارة وتشغيل المشروع ترتكز على جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار فى هذا المشروع، ولذا فنحن نعمل على أن تكون إدارة وتشغيل هذا المشروع متوافقة مع المعايير الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.