الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 08:36 صـ الأخبار الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 08:15 صـ بتوقيت القاهرة الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 دوت الخليج توفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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