/651154/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء ، العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، مواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش في السوبر المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: موعد مباراة كأس السوبر المصري تقام مباراة الأهلي أمام فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء على قناة أون تايم سبورت. مواعيد مباريات الدوري الإسباني خيتافي أمام أتليتكو مدريد الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباوأمام رايو فاليكانو الساعة 10 مساء ليفانتي أمام فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة 10 مساء مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين كوينز بارك رينجرز أمام فريق إيفرتون الساعة 8:45 مساء نوريتش سيتي أمام فريق ليفربول الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium بيرنلي أمام فريق روشديل الساعة 8:45 مساء بريستون نورث ايند أمام تشيلتنهام تاون الساعة 8:45 مساء فولهام أمام فريق ليدز يونايتد الساعة 8:45 مساء برينتفورد أمام فيرق أولدهام اتلتيك الساعة 8:45 مساء واتفورد أمام فريق ستوك سيتي الساعة 8:45 مساء شيفيلد يونايتد أمام فريق ساوثهامتون الساعة 8:45 مساء مانشستر سيتي أمام فريق ويكمب وندررز الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

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