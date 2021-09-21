المفتى ناعيا المشير طنطاوى: قاد سفينة الوطن فى وقت المحنة

جدة - نرمين السيد - وكتب المفتى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "ببالغ الأسى وعميق الحزن، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذى قاد سفينة الوطن فى وقت المحنة، سيادة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أفنى حياته فى الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك فى معاركه وقاد فى وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدى للمؤامرات الدنيئة ضده وقدم نموذجًا يحتذى وتتعلم منه الأجيال للجندى المصرى الذى وصفه النبى صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض.
وتابع: أتوجه بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ولأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلًا الحق سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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