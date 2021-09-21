مستشار بأكاديمية ناصر: المشير طنطاوى قاد دفة الوطن بشكل رشيد

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد زكى الألفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، قاد دفة الوطن فى ظل ما يحيط بالمنطقة من انهيارات فى 2011 بشكل رشيد.





وأضاف الألفى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى أنقذ البلاد من حرب أهلية وتقسيم الوطن إلى فئات وتنظيمات. وأشار إلى أن العسكرية المصرية وتد الخيمة المصرية، وأن مصر الشقيقة الكبرى وتتواجد فى ظهر جميع دول المنطقة لتقديم يد الدعم والعون لها. وأوضح أن المشير طنطاوى مثال للقوات المسلحة المدرسة التى ما زالت تقدم العطاء، مقدمًا خالص تعازيه للشعب المصرى.

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