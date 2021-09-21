عاجل.. القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.





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