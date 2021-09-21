عاجل.. مصر تودع المشير محمد حسين طنطاوى

جدة - نرمين السيد - ويعد المشير محمد حسين طنطاوى من أبرز القيادات العسكرية فى مصر والعالم العربى، وكان أحد القيادات التى شاركت فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان آنذاك، برتبة رائد.

وسجل التاريخ له مواقف عظيمة فى الفترة العصيبة التى مرت بها مصر فى أحداث 25 يناير 2011، وقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل حكمة واقتدار فى فترة بالغة الدقة، حتى خرج بمصر إلى بر الأمان.