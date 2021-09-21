عادل العمدة ناعيا المشير طنطاوى: كان شخصية عسكرية متفردة

جدة - نرمين السيد - نعى اللواء عادل العمدة المستشار فى أكاديمية ناصر العسكرية، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، الذى وافته المنية، مقدمًا خالص العزاء للشعب المصرى فى هذا البطل الذى قدم بطولات فى حرب أكتوبر وحافظ على ثبات الدولة وبقائها بعد 2011 فى ظل التهديدات والنوايا الخبيثة لبعض أقطاب المجتمع الدولى.





وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية فقدت بوفاة المشير طنطاوى إنسانا بذل الكثير من أجل بنائها، مؤكدًا أنه كان دائما ما يزين الأوامر التى تصل إلى الضباط بضبط النفس خلال 2011 للمحافظة على شعب مصر. وأوضح أنه كان دائما يوجه بالمحافظة على الدولة، لا سيما وأنه كان شخصية عسكرية متفردة وسيذكره التاريخ، متابعًا: "بطل من أبطال القوات المسلحة يشار له بالبنان".

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