رئيس الإنجيلية ناعيا المشير طنطاوى: كان نموذجا للقائد الوطنى المخلص

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية: "قدم الراحل نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة، والذى سيظل راسخًا فى ذاكرة ووجدان الشعب المصرى، لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا، والحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية".

وأضاف أندريه زكى: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص التعزية للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، ولأسرة الفقيد، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".