فيديو.. السيسى متحدثا عن المشير طنطاوى: رجل عظيم تحمل الكثير من أجل مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال إحدى الندوات التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة، إن المشير محمد حسين طنطاوى رجل عظيم وقاد مصر في أصعب الفترات، وتحمل ما لم تتحمله الجبال من أجل مصر، "وأى حاجة بنعملها دلوقتى هو صاحبها اللى كافح فيها".
وفاة المشير طنطاوى
بينما قال الرئيس السيسى أثناء توليه منصب وزير الدفاع عن المشير البطل الراحل: "كان أكثرنا تفهمًا، وأكثرنا حرصًا على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء".
وكان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.
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