جامعة القاهرة تنعي المشير طنطاوي .. قدم الكثير من أجل الوطن

ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل.
وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
وقال الدكتور الخشت، إن إسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين وسيذكره التاريخ كوطني شجاع قدم الكثير من التضحيات لوطننا الغالي ضاربا مثالا يحتذى به في الإخلاص في كل مواقفه تجاه الوطن، قائلًا إن وفاته تعد خسارة كبيرة لمصر.
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