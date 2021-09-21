عاجل| وفاة محمد حسين طنطاوي اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا

وفاة محمد حسين طنطاوي اليوم، انتقل إلى رحمة الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي اليوم بتاريخ 21/9/2021 عن عمر يناهز 86 عامًا، القائد العام للقوات المسلحة السابق ووزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، ومن المعروف أن المشير محمد حسين طنطاوي كان قد ولد في يوم 31 أكتوبر من عام 1935 وقد ولد بمنطقة عابدين داخل مدينة القاهرة، وينتمي لأسرة من أسوان من النوبة، وكان من صغره قد تعلم القرآن الكريم من خلال محفظيه بالنوبة، وقد حصل سيادته علي شهادة الثانوية العامة من مدرسة تسمي الخديوي إسماعيل الثانوية، وسوف نوضح لكم مراحل التدرج الوظيفي لمحمد حسين طنطاوي.

وفاة محمد حسين طنطاوي

كان قبل وفاة محمد حسين طنطاوي قد كان له وصية مسبقة والتي طالب بها المصريين، بالحفاظ على أرض مصر، وكان ذلك من خلال كلمة له بالجيش الثاني، خلال الأحداث الماضية من ثورة 25 قبلها بفترة قصيرة، وقد صرح المشير طنطاوي من قبل مناشداً المواطنين “مصر هي القلب، والمراد هي مصر، وسوف تستمر مصر رغم حقد الحاقدين لان مصر هي شعار الوطنية والأمن والآمان بالمنطقة العربية كلها، ولو حدث لمصر أي شي فسوف تتأثر المنطقة بالكامل”.

المناصب القيادية للمشير طنطاوي

عمل المشير محمد حسين طنطاوي عدة مناصب قيادية داخل هيئة القوات المسلحة المصرية، فقد كان قد شغل منصب رئيس هيئة العمليات ورئيس فرقة المشاة، كما كان رحمة الله عليه قد شارك في الكثير من الحروب القتالية مثل حرب عام 1956 وحرب عام 1967 بالإضافة الي حرب الاستنزاف، علاوة علي ذلك المشاركة في حرب أكتوبر عام 1973 كقائد عام لوحدة المقاتلة بالسلاح الخاص بالمشاة، كما حصل سيادته علي نوط الشجاعة العسكري حصل بعد الحرب، ثم عمل المشير طنطاوي عام 1975 في دولة باكستان ثم دولة أفغانستان ملحقًا عسكريًا.

وكان قد تولي قائد الجيش الثاني الميداني في عام 1987 ثم تولي منصب قائد القوات الخاصة بالحرس الجمهوري في عام 1988، وفي عام 1991 اصبح سيادته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ثم الحصول علي رتبة المشير ووزيرًا الدفاع والإنتاج الحربي وذلك في عام 1993 بعد ترقيته من الرئيس السابق محمد حسني مبارك.