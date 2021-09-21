/651163/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-ويكمب-وندررز-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق مانشستر سيتي نظيره نادي ويكمب وندررز، ويستقبل “إستاد الاتحاد”في لقاء لحساب مواجهات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويرصد دوت الخليج التقاصيل:

وانهي نادي مانشستر سيتي رحلته في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بطلا لها عندما انتصر علي نادي توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ويستعد لخوض تحدي جديد في منافسات البطولة المحلية بمواجهة نادي ويكمب وندررز مساء الليلة.

وجاء نادي مانشستر سيتي من تعادل سلبي بدون أهداف امام نادي ساوثهامتون في المباراة الاخيرة التى خاضها النادي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر نادي مانشستر سيتي لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، علي يد مواطنة نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث خطف البلوز فوزاً قاتلاً بهدف نظيف ليتوج بطلاً لدوري الأبطال موسم 2020-2021.

اخر مباريات الفريقين

استطاع نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في اخر مبارياتة في بطولة الدوري الإنجليزي علي حساب نادي ليستر سيتي بنتيجه هدف وحيد.

بينما خسر نادي لايبزج الألماني في مباراتة الأخيرة والتي كانت امام البافاري بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمي: إيدرسون

وفي خط الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو

خط الوسط: رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين

كوينز بارك رينجرز أمام فريق إيفرتون الساعة 8:45 مساء

نوريتش سيتي أمام فريق ليفربول الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي أمام فريق روشديل الساعة 8:45 مساء

بريستون نورث ايند أمام تشيلتنهام تاون الساعة 8:45 مساء

فولهام أمام فريق ليدز يونايتد الساعة 8:45 مساء

برينتفورد أمام فيرق أولدهام اتلتيك الساعة 8:45 مساء

واتفورد أمام فريق ستوك سيتي الساعة 8:45 مساء

شيفيلد يونايتد أمام فريق ساوثهامتون الساعة 8:45 مساء