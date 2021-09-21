/651166/علاء-عابد--ناعيا-المشير-طنطاوي-فقدت-مصر-رجلا-وقائد-عظيم-من-رجالات-قواتنا-المسلحة-المصرية

نعي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 85 عاما، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن. دوت الخليج يرصد تعي علاء عابد للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وقال والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، اليوم فقدت مصر رجلا وقائد عظيم من رجالات قواتنا المسلحة المصرية رجل بطل من أبطال أكتوبر النبلاء ، رحل عنا بجسده ولكنه سيظل بيننا بتاريخه المشرف وسيذكر التاريخ دوره العظيم فى حماية مصر وترابها ، وبخاصة خلال فترة ثورة 25 يناير ودوره العظيم في حماية الوطن من الداخل والخارج رحم الله فقيد مصر العظيم.

حرب اكتوبر

وقد رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما. تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان . شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993. تولى رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 حتى تسلم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري منصبه في 1 يوليو 2012 ،ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.