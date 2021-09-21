تنسيقية شباب الأحزاب تنعي المشير طنطاوي: بطل حرب التحرير الكبرى

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نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

دوت الخليج يرصد نعي تنسيقية شباب الاحزاب للمشسر طنطاوي وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب،”الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث”. وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسرة الفقيد بطل حرب التحرير الكبرى في أكتوبر 1973. وقد رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما. تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان . شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993. تولى رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 حتى تسلم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري منصبه في 1 يوليو 2012 ،ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.

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