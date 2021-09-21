/651170/حزب-المؤتمر- ناعيا-المشير-طنطاوي-وداعا-فقيد-مصر-العظيم--وسيذكر-التاريخ-ما-قدمة-القائد-العظيم-لحماية-وطنة-وأرضة-وشعبة

نعي حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 85 عاما.

دوت الخليج

وقال الحزب في بيان رسمي اليوم ، وداعا فقيد مصر العظيم الراحل المشير حسين طنطاوي رجل أخلص لوطنة وضحي من أجله بالغالي والنفيس ، رحل من حمي مصر أرضا وشعبا ، وسيذكر التاريخ ما قدمة القائد العظيم لحماية وطنة وأرضة وشعبة.

وقدم الحزب خالص العزاء للقوات المسلحة المصرية في فقيدها العظيم ، ولأسرة المشير حسين طنطاوي وتلاميذه ومحبية وللشعب المصري في فقيد الوطن .

حزب المؤتمر ناعيا المشير طنطاوي وداعا فقيد مصر العظيم .. وسيذكر التاريخ ما قدمة القائد العظيم لحماية وطنة وأرضة وشعبة .

وقد رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما.

تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان . شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

تولى رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 حتى تسلم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري منصبه في 1 يوليو 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.