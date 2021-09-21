/651171/دار-الإفتاء-ناعية-المشير-طنطاوي-سيذكر-التاريخ-دوره-العظيم-فى-حماية-مصر-وترابها

نعت دار الإفتاء المصرية، وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، مضيفة” إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء و الدوام لله، توفي الي رحمة الله تعالي قائد عظيم من قادة قواتنا المسلحة المصرية رحل بطل من أبطال أكتوبر النبلاء، رحل عنا بجسده ولكنه سيظل بيننا بتاريخه المشرف وسيذكر التاريخ دوره العظيم فى حماية مصر وترابها”.

دوت الخليج يرصد عي دار الافتاء للمشير طنطاوي

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

هذا ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.