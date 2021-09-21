أحمد أيوب: المشير طنطاوى تحمل ضغوطا لا يتحملها جبل

جدة - نرمين السيد - نعى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أنه من رجال القوات المسلحة العظام وسيذكره التاريخ بحروف من نور.





وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى كان الرجل الحكيم الذى حافظ على مصر من مؤامرات السقوط وداومة الفوضى، متابعًا: "كان حكيما حافظ على البلد بكل إيمان ووطنية".

وأوضح أنه كانت هناك ضغوط تمارس على المجلس العسكرى من الجماعة الإرهابية ومن الخارج ونشر الشائعات من أجل إسقاط الدولة، ولا ننسى ما كان يحدث فى التحرير للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، ولكن القوات المسلحة فوتت الفرصة، معقبًا: "المشير طنطاوى تحمل ضغوطا لا يتحملها جبل من الجبال".

وتابع: "ظلمنا هذا الرجل لأننا لم نتحدث عنه كما يجب ولكن التاريخ سينصفه لأنه كان رمانة ميزان للوطن فى مرحلة صعبة وسببًا فى حفظ البلاد من فوضى عارمة".

وتوفى، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

ويعد المشير محمد حسين طنطاوى من أبرز القيادات العسكرية فى مصر والعالم العربى، وكان أحد القيادات التى شاركت فى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان آنذاك، برتبة رائد.

وسجل التاريخ له مواقف عظيمة فى الفترة العصيبة التى مرت بها مصر فى أحداث 25 يناير 2011، وقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل حكمة واقتدار فى فترة بالغة الدقة، حتى خرج بمصر إلى بر الأمان.