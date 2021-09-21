شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوى: وقف شامخا فى مواجهة أعداء الوطن

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذى وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.‏





وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، ومسيرةٍ وطنيةٍ أسهم من خلالها فى صناعة البطولات والأمجاد، مؤكدًا أنه بطل عسكرى من طرازٍ خاصٍّ، وقف شامخًا فى مواجهة أعداء الوطن فى وقتٍ عصيبٍ، ليعبُرَ بسفينته إلى بر الأمان. ‏‏ وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى الرَّئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصرى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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