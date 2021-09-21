عاجل.. السيسى يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا. ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء. كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، انساقا مع سياسات دولة 30 يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

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