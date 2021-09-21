قضايا الدولة تنعى المشير طنطاوى: حمى مصر فى أدق وأصعب المراحل

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحباءه الصبر والسلوان.





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