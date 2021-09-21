جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيانها إن المشير طنطاوى خدم الوطن بإخلاص فى مختلف المواقع والمناصب التى تولاها حيث شارك ضمن صفوف القوات المسلحة الباسلة فى صد العدوان الثلاثى وحرب الاستنزاف نصر أكتوبر المجيد وحزب الخليج، وتولى منصب وزير الدفاع لما يزيد عن 20 عاما ساهم خلالها فى تطوير قدرات الجيش المصرى، وكان جزءا من قيادة البلاد فى فترة مهمة من عمرها.

وتتقدم الكنيسة بخالص العزاء لقيادات وأفراد قواتنا المسلحة ولجميع أفراد، أفراد وأسرته وتلاميذه ومحبيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية تنعى المشير محمد حسين طنطاوى: خدم الوطن بإخلاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.