الفريق أسامة ربيع: افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2 هدية بمناسبة نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال افتتاع مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن النفق ضمن الرؤية الطموحة لتنمية سيناء والتى تحظى بدعم غير مسبوق، ويعزز النفق الربط بين سيناء والوطن بـ20 نقطة عبور مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائية محاور العبور فى الفترة من 1 يناير 2021 إلى 1 أغسطس 2021 حوالى 5.346.750 مركبة وللكبارى العائمة والمعديات 1.349.163 بإجمالى 6.695.913.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، انساقا مع سياسات دولة 30 يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.