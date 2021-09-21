غادة والى تستعرض مع وزير الكهرباء مبادرة النزاهة فى فيينا

جدة - نرمين السيد - استقبلت اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته إلى فيينا للمشاركة فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وشهد اللقاء، وفقا لبيان صحفى، استعراض البرامج التى ينفذها المكتب الإقليمى للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره القاهرة، فى مجالات عمله المختلفة، كما تم استعراض مبادرة النزاهة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "سيمنز"، والتى تتضمن تمويل الشركة لعمل المنظمة فى مجال مواجهة الفساد فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية بسبل وآليات مكافحة الفساد، وذلك فى مصر و16 دولة أخرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. كما تم بحث تنظيم حدث خاص لعرض عمل مبادرة "سيمنز" على هامش مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى ديسمبر 2021، وإمكانية مشاركة الدكتور شاكر فى هذا الحدث، كما تم أيضاً عرض دليل مكافحة الفساد فى المؤسسات العامة الذى أصدرته المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة مؤخراً، وإتاحته للدكتور شاكر والوفد المرافق له بنسختيه العربية والإنجليزية.

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