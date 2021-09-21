بث مباشر.. السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية فى شبه جزيرة سيناء

جدة - نرمين السيد - وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة قناة السويس كلمة عن إنجازات الهيئة خلال الفترة المقبلة، والمشروعات المستقبلية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، انساقا مع سياسات دولة 30 يونيه واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.