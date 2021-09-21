الكنيسة الإنجيلية تنعى المشير حسين طنطاوى

تنعى الكنيسة الإنجيلية بمصر المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق. وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية فى بيان رسمى لها: "قدم الراحل نموذجًا حيًّا للقيادة العسكرية المصرية الوطنية المخلصة، والذي سيظل راسخًا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري، لدوره الثمين عسكريًّا وسياسيًّا، والحفاظ على سلامة واستقرار الدولة المصرية".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص التعزية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، ولأسرة الفقيد، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".