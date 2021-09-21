الافتاء تنعى المشير حسين طنطاوى

"إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب" راضية بقضاء الله وقدره ننعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب، ونتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلين المولى سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان.

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