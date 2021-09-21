وزير الأوقاف ينعى المشير حسين طنطاوي

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، مؤكدا أنه رحمه الله كان بعيد النظر، ثاقب الرؤية، تحمل الكثير في سبيل وطنه.
وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوي كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة وأنموذجا وطرازا وطنيا فريدا، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يخلف مصر فيه خيرا، وخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال.
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